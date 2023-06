Exposition de peinture 13 place de l’église Saint-Jean-en-Royans, 3 juillet 2023, Saint-Jean-en-Royans.

Saint-Jean-en-Royans,Drôme

Les élèves de l’atelier vous présentent leurs œuvres réalisées depuis le mois de septembre sur le thème « Fantastique et Dualité » en peinture..

2023-07-03 à ; fin : 2023-08-25 . .

13 place de l’église Office de Tourisme

Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Workshop students present their work since September on the theme of « Fantasy and Duality » in painting.

Los alumnos del taller presentarán sus trabajos desde septiembre sobre el tema « Fantasía y dualidad » en la pintura.

Die Schülerinnen und Schüler des Ateliers stellen Ihnen ihre Werke vor, die sie seit September zum Thema « Fantastisch und Dualität » in der Malerei geschaffen haben.

Mise à jour le 2023-06-02 par Office de Tourisme Vercors Drôme