EXPOSITION DE PEINTURES PAR NATHALIE CELLE-GUILLARD 13 Place de l’Eglise Madame Les Moutiers-en-Retz, 25 décembre 2023, Les Moutiers-en-Retz.

Les Moutiers-en-Retz,Loire-Atlantique

Nathalie Celle-Guihard présente ses oeuvres originales à la salle d’exposition des Moutiers-en-Retz..

2023-12-25 fin : 2023-12-25 12:00:00. .

13 Place de l’Eglise Madame Salle d’expositions

Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Nathalie Celle-Guihard presents her original works at the Moutiers-en-Retz showroom.

Nathalie Celle-Guihard presenta sus obras originales en la sala de exposiciones Moutiers-en-Retz.

Nathalie Celle-Guihard stellt ihre Originalwerke im Ausstellungsraum von Les Moutiers-en-Retz aus.

