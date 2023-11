EXPOSITION DE PEINTURES PAR DANIELLE ET GUY FRIQUET 13 place de l’Eglise Madame Les Moutiers-en-Retz, 11 décembre 2023, Les Moutiers-en-Retz.

Les Moutiers-en-Retz,Loire-Atlantique

Exposition de peintures par 2 artistes locaux, Danielle et Guy Friquet, dans la salle d’exposition des Moutiers-en-Retz..

2023-12-11 fin : 2023-12-11 12:30:00. .

13 place de l’Eglise Madame Salle d’exposition

Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Exhibition of paintings by 2 local artists, Danielle and Guy Friquet, in the Moutiers-en-Retz showroom.

Exposición de pinturas de 2 artistas locales, Danielle y Guy Friquet, en la sala de exposiciones de Moutiers-en-Retz.

Gemäldeausstellung von 2 lokalen Künstlern, Danielle und Guy Friquet, im Ausstellungsraum von Les Moutiers-en-Retz.

