EXPOSITION D’AQUARELLES, SCULPTURES & BANDES DESSINÉES 13 place de l’Eglise Madame Les Moutiers-en-Retz, 25 novembre 2023, Les Moutiers-en-Retz.

Les Moutiers-en-Retz,Loire-Atlantique

Comme chaque année, au mois de décembre, 3 artistes de la région exposent leurs oeuvres dans la salle d’exposition des Moutiers-en-Retz. .

2023-11-25 fin : 2023-11-25 18:30:00. .

13 place de l’Eglise Madame Salle d’exposition

Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Every year in December, 3 local artists exhibit their work in the Moutiers-en-Retz showroom.

Cada año, en diciembre, 3 artistas de la región exponen sus obras en la sala de exposiciones de Moutiers-en-Retz.

Wie jedes Jahr im Dezember stellen 3 Künstler aus der Region ihre Werke im Ausstellungsraum von Les Moutiers-en-Retz aus.

Mise à jour le 2023-11-22 par eSPRIT Pays de la Loire