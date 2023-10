Concert Octobre Rose 13 Place de la République Nay, 14 octobre 2023, Nay.

Nay,Pyrénées-Atlantiques

Concert au profit d’Octobre rose. Daniel Brel (bandonéon) et Mathilde Longué (violoncelle)..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 . .

13 Place de la République Salle d’honneur – Mairie de Nay

Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Concert in aid of Pink October. Daniel Brel (bandoneon) and Mathilde Longué (cello).

Concierto a beneficio de Octubre Rosa. Daniel Brel (bandoneón) y Mathilde Longué (violonchelo).

Konzert zu Gunsten des Rosa Oktobers. Daniel Brel (Bandoneon) und Mathilde Longué (Violoncello).

Mise à jour le 2023-09-30 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay