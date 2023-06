Saint Jean Pied de Port 13 place Charles de Gaulle Saint-Jean-Pied-de-Port, 12 juin 2023, Saint-Jean-Pied-de-Port.

Saint-Jean-Pied-de-Port,Pyrénées-Atlantiques

Au sud-est du Pays Basque près de la frontière espagnole, Saint-Jean-Pied-de-Port est l’un des Plus Beaux Villages de France. Étape renommée sur l’une des principales voies de pèlerinage vers Compostelle, cette ancienne place forte du royaume de Navarre se situe sur la rive droite de la Nive, au pied des cols de Cize plus connus sous le nom de «Col de Roncevaux».

Son patrimoine et sa structure urbaine témoignent de cette position stratégique, carrefour d’échanges commerciaux : l’église Notre-Dame, le plus important édifice gothique en Pays Basque français, la porte Saint-Jacques, classée au Patrimoine Mondial par l’UNESCO, la citadelle et les fortifications, dont la conception préfigure les techniques utilisées par Vauban, l’énigmatique prison dite «des Évêques», …. Pélerins

13 place Charles de Gaulle

Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



In the south-east of the Basque Country near the Spanish border, Saint-Jean-Pied-de-Port is one of the Most Beautiful Villages in France. A renowned stopover on one of the main pilgrimage routes to Compostela, this former stronghold of the Kingdom of Navarre is located on the right bank of the Nive river, at the foot of the Cize passes better known as the « Col de Roncevaux ».

Its heritage and urban structure bear witness to this strategic position, a crossroads for trade: the Church of Our Lady, the most important Gothic building in the French Basque Country, the Saint James Gate, classified as a World Heritage Site by UNESCO, the citadel and the fortifications, whose design prefigures the techniques used by Vauban, the enigmatic prison known as the « Bishops’ prison », …

En el sureste del País Vasco, cerca de la frontera española, Saint-Jean-Pied-de-Port es uno de los pueblos más bellos de Francia. Reconocida parada en una de las principales rutas de peregrinación a Compostela, esta antigua plaza fuerte del Reino de Navarra se encuentra en la orilla derecha del Nive, al pie de los Puertos de Cize, más conocidos como el « Paso de Roncesvalles ».

Su patrimonio y su estructura urbana son testigos de esta posición estratégica, cruce de caminos para el comercio: la iglesia de Notre-Dame, el edificio gótico más importante del País Vasco francés, la puerta de Saint-Jacques, clasificada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, la ciudadela y las fortificaciones, cuyo diseño prefigura las técnicas utilizadas por Vauban, la enigmática prisión conocida como « Bishops?

Im Südosten des Baskenlandes nahe der spanischen Grenze liegt Saint-Jean-Pied-de-Port, eines der schönsten Dörfer Frankreichs. Die ehemalige Festung des Königreichs Navarra ist eine bekannte Etappe auf einem der wichtigsten Pilgerwege nach Santiago de Compostela. Sie liegt am rechten Ufer des Flusses Nive am Fuße der Cize-Pässe, die unter dem Namen « Col de Roncevaux » bekannt sind.

Ihr Kulturerbe und ihre Stadtstruktur zeugen von dieser strategischen Lage als Knotenpunkt für den Handel: die Kirche Notre-Dame, das wichtigste gotische Bauwerk im französischen Baskenland, das von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärte Jakobstor, die Zitadelle und die Befestigungsanlagen, deren Konzeption die von Vauban verwendeten Techniken vorwegnimmt, das rätselhafte Gefängnis, das sogenannte « Gefängnis der Bischöfe », …

Mise à jour le 2023-06-09 par Office de Tourisme Pays Basque