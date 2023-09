Exposition « La Féminine Divine » 13 Place Charles de Gaulle Saint-Jean-Pied-de-Port, 20 octobre 2023, Saint-Jean-Pied-de-Port.

Saint-Jean-Pied-de-Port,Pyrénées-Atlantiques

Inauguration l’exposition « La Féminine Ddivine », pour soutenir et célébrer les femmes qui ont connu la maladie, la guérison et les victoires de la vie avec l’association Talents de Femme 64 Pyrénées Atlantique,.

2023-10-20 fin : 2023-10-20

13 Place Charles de Gaulle Mairie

Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Inauguration of the « La Féminine Ddivine » exhibition, to support and celebrate women who have experienced illness, recovery and the victories of life with the Talents de Femme 64 Pyrénées Atlantique association,

Inauguración de la exposición « La Féminine Ddivine », para apoyar y celebrar a las mujeres que han experimentado la enfermedad, la recuperación y las victorias de la vida con la asociación Talents de Femme 64 Pyrénées Atlantique,

Eröffnung der Ausstellung « La Féminine Ddivine » zur Unterstützung und Feier von Frauen, die Krankheit, Heilung und die Siege des Lebens erfahren haben, mit dem Verein Talents de Femme 64 Pyrénées Atlantique,

