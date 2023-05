Café littéraire à la Médiathèque 13, Place Charles de Gaulle, 17 juin 2023, Ribérac.

Ribérac,Dordogne

« 10h30 présentation du livre « Hercule & Claude : du devoir de résistance au désir d’humanité » par J.Ranoux et D.Toison. 17h Atelier conférence « »Catastrophe et solidarité font-elles toujours bon ménage?” Atelier collectif de la pensée, animé par Serge Added, Docteur en philosophie.

2023-06-17

13, Place Charles de Gaulle Médiathèque Municipale

Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



« 10:30 am Presentation of the book « Hercules & Claude: from the duty of resistance to the desire for humanity » by J. Ranoux and D. Toison. 5:00 pm Workshop conference « »Do disaster and solidarity always go together? Collective workshop of the thought, animated by Serge Added, Doctor in philosophy

» 10:30 Presentación del libro « Hércules & Claude: del deber de resistir al deseo de humanidad » de J. Ranoux y D. Toison. 17:00 Conferencia taller « »¿Catástrofe y solidaridad van siempre de la mano? Taller colectivo de pensamiento, dirigido por Serge Added, Doctor en Filosofía

« 10.30 Uhr Buchvorstellung « Hercule & Claude: du devoir de résistance au désir d’humanité » (Herkules und Claude: von der Pflicht zum Widerstand zum Wunsch nach Menschlichkeit), J. Ranoux und D. Toison. 17.00 Uhr Workshop-Konferenz « »Sind Katastrophe und Solidarität immer eine gute Kombination? Kollektive Denkwerkstatt, geleitet von Serge Added, Doktor der Philosophie

