13 mai 1972 : Rebelles malgaches et d’ailleurs Maison de quartier des Dervallières Accoord Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

13 mai 1972 : Rebelles malgaches et d’ailleurs Maison de quartier des Dervallières Accoord, 13 mai 2022, Nantes. 2022-05-13

Horaire : 21:00

Gratuit : oui Entrée libre Concert. Des amatrices et amateurs, des artistes et des habitants du quartier vont partager sur scène en poésies, en chansons et en musiques leurs mémoires des rébellions et des luttes qui ont ponctué l’histoire de Madagascar, de l’Océan Indien et de l’Afrique.Proposé par Hetsika. Dans le cadre du 10e anniversaire du Mémorial et la Commémoration nationale du 10-Mai Maison de quartier des Dervallières Accoord Dervallières – Zola Nantes 44100

02 40 46 02 17 https://www.accoord.fr/nc_centre/m-q-des-dervallieres/ dervallieres@accoord.fr

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Maison de quartier des Dervallières Accoord Adresse 5 Rue Auguste Renoir Ville Nantes lieuville Maison de quartier des Dervallières Accoord Nantes Departement Loire-Atlantique

Maison de quartier des Dervallières Accoord Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

13 mai 1972 : Rebelles malgaches et d’ailleurs Maison de quartier des Dervallières Accoord 2022-05-13 was last modified: by 13 mai 1972 : Rebelles malgaches et d’ailleurs Maison de quartier des Dervallières Accoord Maison de quartier des Dervallières Accoord 13 mai 2022 Maison de quartier des Dervallières Accoord Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique