2ème édition du festival La Nuit la plus froide dans la Pampa 13 Lieu-dit Les Piloux Saints-en-Puisaye, 5 janvier 2024, Saints-en-Puisaye.

Saints-en-Puisaye Yonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-05

fin : 2024-01-06

.

En collaboration avec la compagnie du 1er août et la Maison Composer et le château de Ratilly.

Voici le programme

VENDREDI 5 JANVIER : *Maison Composer (Piloux)

19h30 dîner bon marché /soupe et fromages

21h00 musique | Kanis and Lou,

Exotica and hawaiian music

SAMEDI 6 JANVIER : *Maison Composer (Piloux) 15h30

Projection du film Peau d’Âne de Jacques

Demy (1970)

17h30 Tirage des roisédéreines

.

13 Lieu-dit Les Piloux La Maison Composer

Saints-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté



