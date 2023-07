A la rencontre des producteurs : L’Atelier des trois soeurs 13 Lieu-dit La Loge Saint-Maurice-les-Brousses, 14 août 2023, Saint-Maurice-les-Brousses.

Saint-Maurice-les-Brousses,Haute-Vienne

Venez découvrir L’Atelier des trois sœurs, petite ferme produisant & transformant fruits, fleurs et herbes aromatiques en compotées et gelées originales. Jérôme vous présentera son exploitation, son parcours, les variétés qu’il cultive. Après la visite, faites votre marché ! Réservation obligatoire..

2023-08-14 fin : 2023-08-14 17:00:00. .

13 Lieu-dit La Loge

Saint-Maurice-les-Brousses 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and discover L?Atelier des trois s?urs, a small farm producing & transforming fruit, flowers and herbs into original compotes and jellies. Jérôme will introduce you to his farm, his background and the varieties he grows. After the visit, do your shopping! Reservations required.

Venga a descubrir L’Atelier des trois sœurs, una pequeña granja que produce y transforma frutas, flores y hierbas aromáticas en originales compotas y jaleas. Jérôme le presentará su granja, sus orígenes y las variedades que cultiva. Después de la visita, ¡haga sus compras! Imprescindible reservar.

Entdecken Sie L’Atelier des trois s?urs, einen kleinen Bauernhof, der Obst, Blumen und Kräuter produziert und zu originellen Kompotten und Gelees verarbeitet. Jérôme wird Ihnen seinen Betrieb, seinen Werdegang und die Sorten, die er anbaut, vorstellen. Nach der Besichtigung können Sie einkaufen gehen! Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-06-28 par OT Pays de Nexon – Monts de Châlus