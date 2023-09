Balade rando et pique-nique au Château du Payre 13 le vic – Château du Payre Cardan, 22 octobre 2023, Cardan.

Cardan,Gironde

Balade rando départ 10 heures avec la viticultrice dans le vignoble qui se situe en coteau. Parcours de 2 heures avec les explications de la vigne et magnifiques points de vue.

De retour au Château du Payre, visite des installations pour midi.

Dégustation de 3 vins.

Accès pentu par endroits, difficile pour certaines personnes . Prévoir de bonnes chaussures et casquette.

Pique-nique tiré du sac dans le parc du château et mise à disposition des tables et chaises.

Réservation conseillée pour votre table..

2023-10-22 fin : 2023-10-22 16:00:00. EUR.

13 le vic – Château du Payre

Cardan 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Hiking tour starting at 10 a.m. with the winemaker in the hillside vineyard. A 2-hour tour with explanations of the vineyards and magnificent views.

Back at Château du Payre, visit the facilities for lunch.

Tasting of 3 wines.

Sloping access in places, difficult for some people. Bring good shoes and a cap.

Packed picnic in the château grounds, with tables and chairs available.

Reservations recommended for your table.

Paseo a partir de las 10 h con el viticultor en el viñedo de la ladera. Paseo de 2 horas con explicaciones sobre los viñedos y magníficas vistas.

De vuelta al Château du Payre, visita de las instalaciones para el almuerzo.

Degustación de 3 vinos.

Acceso en pendiente en algunos lugares, difícil para algunas personas. Llevar buen calzado y gorra.

Picnic en el recinto del castillo, con mesas y sillas disponibles.

Se recomienda reservar mesa.

Wanderung ab 10 Uhr mit der Winzerin durch den Weinberg, der sich am Hang befindet. Zweistündige Wanderung mit Erklärungen zu den Weinbergen und wunderschönen Aussichtspunkten.

Nach der Rückkehr zum Château du Payre besichtigen Sie die Einrichtungen zum Mittagessen.

Verkostung von drei Weinen.

Der Zugang ist stellenweise steil und für manche Personen schwierig. Gute Schuhe und Mütze vorsehen.

Picknick im Park des Schlosses, Tische und Stühle werden bereitgestellt.

Wir empfehlen Ihnen, Ihren Tisch zu reservieren.

