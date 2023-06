Episode Gastronomique au Château du Payre 13 Le Vic Cardan, 25 juin 2023, Cardan.

Cardan,Gironde

Découvrez le cadre enchanteur et reposant de notre domaine familial avec une visite guidée puis un repas dans le parc du Château.

Savourez le menu unique, des produits locaux et de saisons, du chef Lucas Cramaix, basé sur des accords mets et vins de notre vignoble

Réception privée pour 25 personnes maximum, sur réservation..

2023-06-25 à ; fin : 2023-06-25 . EUR.

13 Le Vic

Cardan 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Discover the enchanting, restful setting of our family estate with a guided tour followed by a meal in the Château grounds.

Savor Chef Lucas Cramaix’s unique menu of local and seasonal produce, based on food and wine pairings from our vineyards

Private receptions for up to 25 people, by prior arrangement.

Descubra el encantador y relajante entorno de nuestra finca familiar con una visita guiada seguida de una comida en los jardines del Château.

Saboree el menú único del chef Lucas Cramaix con productos locales y de temporada, basado en maridajes de nuestros viñedos

Recepciones privadas para un máximo de 25 personas, previo acuerdo.

Entdecken Sie die bezaubernde und erholsame Umgebung unseres Familienguts mit einer Führung und einem anschließenden Essen im Schlosspark.

Genießen Sie das einzigartige Menü aus lokalen und saisonalen Produkten des Küchenchefs Lucas Cramaix, das auf der Kombination von Speisen und Weinen unseres Weinbergs basiert

Private Feiern für bis zu 25 Personen nach vorheriger Reservierung.

