Exposition de Christian Girard : « Imaginaires réalités – œuvres récentes » 13 le Pouzadour Saint-Fiel, 8 juillet 2023, Saint-Fiel.

Saint-Fiel,Creuse

Christian Girard vous ouvre les portes de son atelier de peintures pour sa nouvelle exposition..

2023-07-08 fin : 2023-08-27 19:00:00. .

13 le Pouzadour

Saint-Fiel 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Christian Girard opens the doors of his painting studio for his new exhibition.

Christian Girard abre las puertas de su estudio de pintura para su nueva exposición.

Christian Girard öffnet Ihnen für seine neue Ausstellung die Türen seines Malateliers.

