Mémoires Vives 2
Samedi 23 mars 2024, 20h30
13, La Fortais, Juvigny les Vallées (50)
concert bal gratuit

Dans le cadre des projets de l'ecole de musique ( ecole des arts site de Mortain Sourdeval ) et en partenariat avec l'association de parents d'élèves » le Bidule « et l'association « Mémoires Vives « nous vous proposons tout un week-end autour des musiques danses et chant du pays gallo.

pour les détails merci de contacter.
thierry.heroux@msm-normandie.fr ou l'association Mémoire vives memoiresvives@ecomail.fr

