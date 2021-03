Paris Notre-Dame de l'Assomption de Passy Paris 13 juin : Concours général de caté 2021 Notre-Dame de l’Assomption de Passy Paris Catégorie d’évènement: Paris

Pour les CE2, CM1, CM2. Doté de superbes lots dont le premier prix : 1 pass de 2 jours au Puy du Fou ! Inscription aux sorties de messe de 11h les 7, 14 et 21 mars, à l’accueil, au patronage et au KT. Participation aux frais : 5€.

Renseignements : [nda.concourskt@gmail.com](mailto:nda.concourskt@gmail.com)

