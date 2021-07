Ribeauvillé Ribeauvillé Haut-Rhin, Ribeauville 13 juillet Ribeauvillé Ribeauvillé Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Ribeauville

13 juillet Ribeauvillé, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Ribeauvillé. 13 juillet 2021-07-13 20:00:00 – 2021-07-13 23:59:00

Ribeauvillé Haut-Rhin Venez célébrer la fête nationale à Ribeauvillé et profitez d’un superbe feu d’artifice!

Au programme :

Pl. de l’Hôtel de Ville 20h : hommage aux bénévoles de la 1ere heure mobilisés contre la crise du COVID

21h : distribution de lampions et retraite aux flambeaux Pl. de la République 19h : bal populaire

23h30 : spectacle pyrotechnique Venez célébrer la fête nationale à Ribeauvillé et profitez d’un superbe feu d’artifice! Buvette et petite restauration sur place. Au programme : Prise d’armes des pompiers suivie par une distribution de lampions et un cortège de l’hôtel de ville vers le jardin de ville +33 3 89 73 20 04 Venez célébrer la fête nationale à Ribeauvillé et profitez d’un superbe feu d’artifice!

Au programme :

Pl. de l’Hôtel de Ville 20h : hommage aux bénévoles de la 1ere heure mobilisés contre la crise du COVID

21h : distribution de lampions et retraite aux flambeaux Pl. de la République 19h : bal populaire

23h30 : spectacle pyrotechnique dernière mise à jour : 2021-07-05 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Ribeauville Étiquettes évènement : Autres Lieu Ribeauvillé Adresse Ville Ribeauvillé lieuville 48.19669#7.31289