Viuz-en-Sallaz Viuz-en-Sallaz Haute-Savoie, Viuz-en-Sallaz 13 Juillet – Fête Nationale Viuz-en-Sallaz Viuz-en-Sallaz Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Viuz-en-Sallaz

13 Juillet – Fête Nationale Viuz-en-Sallaz, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Viuz-en-Sallaz. 13 Juillet – Fête Nationale 2021-07-13 19:30:00 19:30:00 – 2021-07-13 23:00:00 23:00:00 Place de la Mairie 1040, avenue de Savoie

Viuz-en-Sallaz Haute-Savoie Viuz-en-Sallaz Retrouvons-nous pour célébrer la Fête Nationale ! oma@viuz-en-sallaz.fr +33 4 50 36 80 39 https://www.facebook.com/oma.viuzensallaz/ dernière mise à jour : 2021-07-02 par Môle et Brasses Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Viuz-en-Sallaz Étiquettes évènement : Autres Lieu Viuz-en-Sallaz Adresse Place de la Mairie 1040, avenue de Savoie Ville Viuz-en-Sallaz lieuville 46.14769#6.4108