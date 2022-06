13 Juillet Arès Arès Catégories d’évènement: 33740

Arès 33740 Le 14 Juillet se fête comme chaque année la veille, le 13 juillet à Arès ! À ne rater sous aucun prétexte !

Repas grillade, avec une animation Bandas pendant le repas.

+33 5 56 60 18 07

Mairie Arès

Arès

