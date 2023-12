Atelier couture : fabrique ton sac banane 13 impasse Jeanne d’Arc Salies-de-Béarn, 16 décembre 2023, Salies-de-Béarn.

Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 09:30:00

fin : 2023-12-16 12:30:00

Lors d’un atelier collectif, Nicole vous propose de confectionner votre sac banane. Pas d’inquiétude à avoir, elle vous accompagne pour découper les pièces, installer la fermeture à glissière et les boucles sur les sangles. Vous repartirez donc avec votre sac tendance !

A partir de 12 ans.

Fourniture non comprise (sauf patron). Possibilité d’utiliser les machines de l’atelier.

Sur réservation uniquement..

13 impasse Jeanne d’Arc

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-09 par OT Béarn des Gaves