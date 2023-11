Fest Noz des Bretons du Mans 13, Impasse Floréal, Le Mans (72) Fest Noz des Bretons du Mans 13, Impasse Floréal, Le Mans (72), 2 décembre 2023, . Fest Noz des Bretons du Mans Samedi 2 décembre, 20h00 13, Impasse Floréal, Le Mans (72) 10 € Le duo Le Bour / Bodros Les Soeurs Udo Les Sonneurs du Bagad de Rhuys Les musiciens de l’association L’après-midi vous serez accueillis dès 14 heures, pour un stage de danse avec Anthony (Prix libre, chapeau). source : événement Fest Noz des Bretons du Mans publié sur AgendaTrad 13, Impasse Floréal, Le Mans (72) 13, Impasse Floréal, 72100 Le Mans, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/46130 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T20:00:00+01:00 – 2023-12-03T00:00:00+01:00

2023-12-02T20:00:00+01:00 – 2023-12-03T00:00:00+01:00

13, Impasse Floréal, 72100 Le Mans, France

