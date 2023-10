« ENTRE-SORTS » 13 Grande Rue Reillon, 7 octobre 2023, Reillon.

Reillon,Meurthe-et-Moselle

Le Collectif des Pièces Détachées vous propose, entre 2 stands, de faire une pause à l’agence des Malheur pour un diagnostic et une solution à vos problèmes.

Tout public, gratuit.

Informations auprès de Julie Raymond au 03 83 71 45 84. Tout public

Samedi 2023-10-07 17:30:00 fin : 2023-10-07 19:00:00. 0 EUR.

13 Grande Rue Place de la mairie, p’tit marché de Reillon

Reillon 54450 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Between 2 stands, the Collectif des Pièces Détachées invites you to take a break at the Agence des Malheur for a diagnosis and a solution to your problems.

Open to all, free of charge.

Information from Julie Raymond on 03 83 71 45 84

Entre 2 stands, el Collectif des Pièces Détachées le invita a hacer una pausa en la Agence des Malheur para un diagnóstico y una solución a sus problemas.

Abierto a todos, gratuito.

Información de Julie Raymond en el 03 83 71 45 84

Das Collectif des Pièces Détachées bietet Ihnen zwischen zwei Ständen die Möglichkeit, in der Agentur des Malheur eine Pause einzulegen, um eine Diagnose zu stellen und eine Lösung für Ihre Probleme zu finden.

Für die gesamte Öffentlichkeit, kostenlos.

Informationen bei Julie Raymond unter 03 83 71 45 84

Mise à jour le 2023-09-29 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS