SPECTACLE « LES BARAKS » 13 Grande Rue Reillon, 7 octobre 2023, Reillon.

Reillon,Meurthe-et-Moselle

Spectacle proposé par le Collectif des Pièces Détachées, sans limites d’âges.

Entrée gratuite.

Informations auprès de Julie Raymond au 03 83 71 45 84. Tout public

Samedi 2023-10-07 16:30:00 fin : 2023-10-07 . 0 EUR.

13 Grande Rue Place de la mairie, le p’tit marché de Reillon

Reillon 54450 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Show presented by Collectif des Pièces Détachées, no age limit.

Free admission.

Information from Julie Raymond on 03 83 71 45 84

Espectáculo organizado por el Collectif des Pièces Détachées, sin límite de edad.

Entrada gratuita.

Información: Julie Raymond, 03 83 71 45 84

Diese Aufführung wird vom Collectif des Pièces Détachées angeboten und ist ohne Altersbeschränkung.

Der Eintritt ist frei.

Informationen bei Julie Raymond unter 03 83 71 45 84

