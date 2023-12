Présentation de l’Association Les Jeunes de Beaurières & Rédaction des lettres au Père Noël 13 Grande Rue Beaurières, 9 décembre 2023 14:30, Beaurières.

Beaurières,Drôme

Présentation de l’Association Les Jeunes de Beaurières, Création des Lettres, Boîte aux Lettres du Père Noël, Goûter et Boissons Chaudes, Activités pour les Grands..

2023-12-09 14:30:00 fin : 2023-12-09 17:30:00. .

13 Grande Rue Salle Communale

Beaurières 26310 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Presentation of the Association Les Jeunes de Beaurières, Creation of Letters, Santa’s Letter Box, Snacks and Hot Drinks, Activities for grown-ups.

Presentación de la Asociación Les Jeunes de Beaurières, Creación de cartas, Buzón de Papá Noel, Aperitivos y bebidas calientes, Actividades para niños mayores.

Vorstellung des Vereins Les Jeunes de Beaurières, Gestaltung der Briefe, Briefkasten des Weihnachtsmanns, Imbiss und heiße Getränke, Aktivitäten für die Großen.

Mise à jour le 2023-12-04 par Office de Tourisme du Pays Diois