RANDONNAILLE 13 Grande Place Marville, 26 juillet 2023, Marville.

Marville,Meuse

Visite guidée du village de Marville et balade de 1,5km vers l’ossuaire du cimetière Saint-Hilaire suivi d’un verre de l’amitié avec dégustation au sein de la maison refuge de l’abbaye d’Orval.

RDV : Eglise de Marville à 13h30

PAF : 12€/adulte – 6€/enfant

Réservation : 0032 63 39 31 00/info@visitgaume.be. Tout public

Mercredi 2023-07-26 13:30:00 fin : 2023-07-26 . 12 EUR.

13 Grande Place

Marville 55600 Meuse Grand Est



Guided tour of the village of Marville and 1.5km walk to the ossuary in the Saint-Hilaire cemetery, followed by a friendly drink and tasting at the Orval Abbey refuge.

RDV: Marville church at 1:30pm

Admission: 12?/adult – 6?/children

Booking: 0032 63 39 31 00/info@visitgaume.be

Visita guiada del pueblo de Marville y paseo de 1,5 km hasta el osario del cementerio de Saint-Hilaire, seguido de una copa amistosa y una degustación en el refugio de la Abadía de Orval.

Punto de encuentro: iglesia de Marville a las 13.30 h

Entrada: 12 euros/adulto – 6 euros/niño

Reservas: 0032 63 39 31 00/info@visitgaume.be

Geführte Besichtigung des Dorfes Marville und 1,5 km lange Wanderung zum Beinhaus des Friedhofs Saint-Hilaire mit anschließendem Umtrunk mit Verkostung im Zufluchtshaus der Abtei von Orval.

RDV: Kirche von Marville um 13.30 Uhr

PAF: 12?/Erwachsener – 6?/Kind

Reservierung: 0032 63 39 31 00/info@visitgaume.be

