Journées du Patrimoine 13 Grand Rue Kaysersberg Vignoble, 16 septembre 2023, Kaysersberg Vignoble.

Kaysersberg Vignoble,Haut-Rhin

Histoires et visite de lieux mystérieux au coeur du village, à la lueur de lanternes…venez prendre part à cette balade nocturne très interessante..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 22:00:00. EUR.

13 Grand Rue

Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est



Stories and visits to mysterious places in the heart of the village, by the light of lanterns…come and take part in this very interesting evening stroll.

Historias y visitas a lugares misteriosos en el corazón del pueblo, a la luz de las linternas… venga y participe en este paseo nocturno tan interesante.

Geschichten und Besichtigung von geheimnisvollen Orten im Herzen des Dorfes im Schein der Laternen… nehmen Sie an diesem interessanten Abendspaziergang teil.

Mise à jour le 2023-07-03 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg