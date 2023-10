Escape wine de Noël – La bouteille mystère de Marcel 13 Grand rue Ammerschwihr, 7 décembre 2023, Ammerschwihr.

Ammerschwihr,Haut-Rhin

En famille ou entre amis, relevez le défi et participez à cette animation originale pour parfaire vos connaissances aromatiques en éveillant tous vos sens….

2023-12-07 fin : 2023-12-07 19:00:00. EUR.

13 Grand rue

Ammerschwihr 68770 Haut-Rhin Grand Est



With family or friends, take up the challenge and take part in this original activity to perfect your aromatic knowledge while awakening all your senses…

En familia o con amigos, acepte el reto y participe en esta original actividad para perfeccionar sus conocimientos aromáticos mientras despierta todos sus sentidos…

Nehmen Sie mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden die Herausforderung an und nehmen Sie an dieser originellen Animation teil, um Ihre aromatischen Kenntnisse zu perfektionieren und dabei alle Ihre Sinne anzuregen…

Mise à jour le 2023-10-16 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg