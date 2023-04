Parenthèse Vigneronne : Chocolats et Grands Crus 13 Grand Rue Ammerschwihr Catégories d’Évènement: Ammerschwihr

Haut-Rhin

Parenthèse Vigneronne : Chocolats et Grands Crus 13 Grand Rue, 2 janvier 2023, Ammerschwihr. Une rencontre avec les Grand Crus d’Alsace.

2023-01-02 à ; fin : 2023-12-31 . EUR.

13 Grand Rue

Ammerschwihr 68770 Haut-Rhin Grand Est



A meeting with the Grand Crus of Alsace Un encuentro con los Grand Crus de Alsacia Eine Begegnung mit den Grand Crus des Elsass Mise à jour le 2023-03-08 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg

Détails Catégories d’Évènement: Ammerschwihr, Haut-Rhin Autres Lieu 13 Grand Rue Adresse 13 Grand Rue Ville Ammerschwihr Departement Haut-Rhin Lieu Ville 13 Grand Rue Ammerschwihr

13 Grand Rue Ammerschwihr Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ammerschwihr/

Parenthèse Vigneronne : Chocolats et Grands Crus 13 Grand Rue 2023-01-02 was last modified: by Parenthèse Vigneronne : Chocolats et Grands Crus 13 Grand Rue 13 Grand Rue 2 janvier 2023 13 Grand Rue Ammerschwihr

Ammerschwihr Haut-Rhin