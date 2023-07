CONCERT MARA MARA 13 et 15 rue du champ de Mars 09700 Saverdun Saverdun Catégories d’Évènement: Ariège

Saverdun CONCERT MARA MARA 13 et 15 rue du champ de Mars 09700 Saverdun Saverdun, 7 juillet 2023, Saverdun. CONCERT MARA MARA Vendredi 7 juillet, 18h30 13 et 15 rue du champ de Mars 09700 Saverdun emmenez votre pique-nique Concert Musique du Monde, jazz, poésie

Paul Couvreur

Maya Iribane

Georges Storey 13 et 15 rue du champ de Mars 09700 Saverdun 13 et 15 rue du champ de mars 09700 Saverdun Saverdun 09700 Ariège Occitanie 05 61 60 30 31 https://www.facebook.com/garagefugace/ https://www.facebook.com/villedesaverdun/ Anciens hangars d’une imprimerie désaffectée, ils se transforment cette année en Musée Fugace parking du champ de mars gratuit, entrée gratuite Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-07T18:30:00+02:00 – 2023-07-07T20:30:00+02:00

2023-07-07T18:30:00+02:00 – 2023-07-07T20:30:00+02:00 ©villedesaverdun Détails Catégories d’Évènement: Ariège, Saverdun Autres Lieu 13 et 15 rue du champ de Mars 09700 Saverdun Adresse 13 et 15 rue du champ de mars 09700 Saverdun Ville Saverdun Departement Ariège Lieu Ville 13 et 15 rue du champ de Mars 09700 Saverdun Saverdun

13 et 15 rue du champ de Mars 09700 Saverdun Saverdun Ariège https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saverdun/