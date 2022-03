13 ème Rando pédestre semi-nocturne Guillac Guillac Catégories d’évènement: Guillac

13 ème Rando pédestre semi-nocturne Guillac, 25 mai 2022

2022-05-25

Partez à la découverte de la campagne guillacoise pour une marche nocturne. Deux circuits au choix : 9 et 13 km. Inscription sur place de 18h à 20h à la salle des Coteaux-Pierre Bouix. Un ravitaillement est proposé sur le circuit. Il est recommandé de prévoir une lampe de poche.

