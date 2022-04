13 ème édition – Exposition de maquettes et de miniatures Châteaulin Châteaulin Catégories d’évènement: Châteaulin

Finistère

13 ème édition – Exposition de maquettes et de miniatures Châteaulin, 23 avril 2022, Châteaulin. 13 ème édition – Exposition de maquettes et de miniatures Châteaulin

2022-04-23 – 2022-04-24

Châteaulin Finistère Châteaulin Exposition de maquettes et de miniatures.

Agricole, travaux publics, forestier, camions, convois exceptionnels, lego, trains… Loterie, animations, crêpes et buvette.

Entrée : 1 € – Ouvert samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 17h30 +33 6 22 69 77 67 Exposition de maquettes et de miniatures.

Agricole, travaux publics, forestier, camions, convois exceptionnels, lego, trains… Loterie, animations, crêpes et buvette.

Entrée : 1 € – Ouvert samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 17h30 Châteaulin

dernière mise à jour : 2022-04-19 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE

Détails Catégories d’évènement: Châteaulin, Finistère Autres Lieu Châteaulin Adresse Ville Châteaulin lieuville Châteaulin Departement Finistère

Châteaulin Châteaulin Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateaulin/

13 ème édition – Exposition de maquettes et de miniatures Châteaulin 2022-04-23 was last modified: by 13 ème édition – Exposition de maquettes et de miniatures Châteaulin Châteaulin 23 avril 2022 Châteaulin finistère

Châteaulin Finistère