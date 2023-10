Exposition Inversions 13 cours Maréchal Foch Aubagne, 11 octobre 2023, Aubagne.

Aubagne,Bouches-du-Rhône

« Inversions » est une série de spectacles qui propose de déplacer les expressions culturelles vers un lieu qui leur est inhabituel..

2023-10-11 14:00:00 fin : 2023-10-14 18:00:00. .

13 cours Maréchal Foch Théâtre Comoedia

Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



« Inversions » is a series of shows that proposes to move cultural expressions to a place that is unusual for them.

« Inversions » es una serie de espectáculos concebidos para trasladar la expresión cultural a un lugar nuevo e insólito.

« Inversions » ist eine Reihe von Aufführungen, die vorschlagen, kulturelle Ausdrucksformen an einen für sie ungewöhnlichen Ort zu verlegen.

Mise à jour le 2023-10-02 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile