Ciné-débat 13, cours de la république Garlin, 1 décembre 2023, Garlin.

Garlin,Pyrénées-Atlantiques

Projection du film « La rivière », documentaire de Dominique Marchais.

Entre Pyrénées et Atlantique coulent des rivières puissantes qu’on appelle

les gaves. Les champs de maïs les assoiffent, les barrages bloquent

la circulation du saumon. L’activité humaine bouleverse le cycle de l’eau et

la biodiversité de la rivière. Des hommes et des femmes tendent leur regard

curieux et amoureux vers ce monde fascinant fait de beauté et de désastre.

« Pour voir la rivière aujourd’hui, il faut filmer plus large que la rivière, il faut filmer le bassin versant, le cycle de l’eau. Il faut la faire exister dans ses extensions souterraines et aériennes, les nappes et les nuages, mais aussi la chercher jusque dans le champ de maïs, la frayère à saumons, les retenues qui la bloquent. Il faut la filmer suspendue entre mémoire d’un passé fastueux et peur d’un avenir desséché. »

Séance suivie d’un débat..

2023-12-01 fin : 2023-12-01 . EUR.

13, cours de la république Cinéma

Garlin 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Screening of « La rivière », a documentary by Dominique Marchais.

Between the Pyrenees and the Atlantic run powerful rivers called

gaves. Cornfields make them thirsty, dams block the flow of salmon

the flow of salmon. Human activity is disrupting the water cycle and

the river’s biodiversity. Men and women gaze with curiosity

to this fascinating world of beauty and disaster.

« To see the river today, you have to film more than just the river, you have to film the watershed, the water cycle. You have to make it exist in its subterranean and aerial extensions, the water tables and clouds, but also seek it out in the cornfield, the salmon spawning ground, the reservoirs that block it. We need to film it suspended between the memory of a sumptuous past and the fear of a dried-up future

Screening followed by discussion.

Proyección de « La rivière », documental de Dominique Marchais.

Entre los Pirineos y el Atlántico corren poderosos ríos llamados

gaves. Los campos de maíz les dan sed, y las presas bloquean el flujo de salmones

el flujo del salmón. La actividad humana está perturbando el ciclo del agua y

la biodiversidad del río. Hombres y mujeres se asoman a este fascinante

a este fascinante mundo de belleza y desastre.

« Para ver el río hoy hay que filmar algo más que el río, hay que filmar la cuenca hidrográfica, el ciclo del agua. Hay que hacerlo existir en sus extensiones subterráneas y aéreas, las capas freáticas y las nubes, pero también buscarlo en el maizal, el lugar de desove del salmón y los embalses que lo bloquean. Hay que filmarlo, suspendido entre el recuerdo de un pasado suntuoso y el temor de un futuro desecado

Proyección seguida de debate.

Vorführung des Films « La rivière », Dokumentarfilm von Dominique Marchais.

Zwischen den Pyrenäen und dem Atlantik fließen mächtige Flüsse, die man als

die Gaves genannt werden. Die Maisfelder machen sie durstig, die Staudämme blockieren

die Wanderung des Lachses. Menschliche Aktivitäten bringen den Wasserkreislauf und die Biodiversität des Flusses durcheinander

die biologische Vielfalt des Flusses. Männer und Frauen richten ihren Blick

neugierig und liebevoll auf diese faszinierende Welt, die aus Schönheit und Katastrophe besteht.

« Um den Fluss heute zu sehen, muss man mehr als nur den Fluss filmen, man muss das Einzugsgebiet filmen, den Wasserkreislauf. Man muss ihn in seinen unter- und oberirdischen Ausläufern, den Grundwasserschichten und den Wolken existieren lassen, aber auch nach ihm suchen, bis hin zum Maisfeld, dem Lachslaichplatz und den Stauseen, die ihn blockieren. Man muss sie filmen, wie sie zwischen der Erinnerung an eine prächtige Vergangenheit und der Angst vor einer ausgetrockneten Zukunft schwebt. »

Im Anschluss an die Vorstellung findet eine Diskussion statt.

Mise à jour le 2023-11-07 par OT COTEAUX BEARN MADIRAN