Ciné goûter 13 cours de la République Garlin, 2 novembre 2023, Garlin.

Garlin,Pyrénées-Atlantiques

Projection du film d’animation « Les Trolls 3 ». Après deux films à se tourner autour pour finalement tomber dans les bras l’un de l’autre, Poppy et Branch sont officiellement en couple (#broppy)! Alors qu’ils n’ont plus de secrets l’un pour l’autre, Poppy fait une découverte

incroyable relative au passé de Branch. Goûter offert à l’issue de la séance.

Durée : 1h30 – A partir de 6 ans..

2023-11-02

13 cours de la République Cinéma

Garlin 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Screening of the animated film « Les Trolls 3 ». After two films of circling each other and finally falling into each other?s arms, Poppy and Branch are officially a couple (#broppy)! Now that they have no secrets from each other, Poppy makes an incredible

about Branch’s past. Snack offered at the end of the session.

Running time: 1h30 – Ages 6 and up.

Proyección de la película de animación « Les Trolls 3 ». Después de dos películas dando vueltas el uno alrededor del otro y finalmente cayendo en los brazos del otro, ¡Poppy y Branch son oficialmente pareja (#broppy)! Ahora que no tienen secretos el uno para el otro, Poppy hace un increíble descubrimiento sobre el pasado de Branch

sobre el pasado de Branch. Merienda ofrecida al final de la proyección.

Duración: 1 hora y media – A partir de 6 años.

Vorführung des Animationsfilms « The Trolls 3 ». Nach zwei Filmen, in denen sie sich umkreisten und schließlich in die Arme fielen, sind Poppy und Branch nun offiziell ein Paar (#broppy)! Als sie keine Geheimnisse mehr voreinander haben, macht Poppy eine Entdeckung

über Branchs Vergangenheit. Kostenloser Snack nach der Vorstellung.

Dauer: 1,5 Stunden – Ab 6 Jahren.

