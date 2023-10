Cinéphi’loups 13 cours de la République Garlin, 29 octobre 2023, Garlin.

Garlin,Pyrénées-Atlantiques

10h : petit déjeuner offert.

Cinq films faits de dessins, de papier, de peluche, pour se raconter des histoires imaginaires, pour sécher ses larmes entouré d‘amis, pour aimer l‘école… et même la soupe ! Durée : 44 min.

Le film sera suivi d’un atelier jeune public animé par Agnès, de l’association Objectif Ciné 64. A partir de 5 ans..

13 cours de la République Cinéma

Garlin 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



10 a.m.: Complimentary breakfast.

Five films made of drawings, paper and stuffed toys, to tell imaginary stories, to dry your tears surrounded by friends, to love school? and even soup! Running time: 44 min.

The film will be followed by a workshop for young audiences led by Agnès, from Objectif Ciné 64. Ages 5 and up.

10h: desayuno gratuito.

Cinco películas hechas con dibujos, papel y peluches, para contar historias imaginarias, secarse las lágrimas rodeado de amigos, disfrutar del colegio… ¡y hasta de la sopa! Duración: 44 min.

La película irá seguida de un taller para el público joven dirigido por Agnès, de Objectif Ciné 64. A partir de 5 años.

10 Uhr: Kostenloses Frühstück.

Fünf Filme aus Zeichnungen, Papier und Plüsch, um sich Fantasiegeschichten zu erzählen, mit Freunden Tränen zu trocknen, die Schule zu lieben? und sogar die Suppe! Dauer: 44 min.

Im Anschluss an den Film findet ein Workshop für junge Zuschauer statt, der von Agnès vom Verein Objectif Ciné 64 geleitet wird. Ab 5 Jahren.

