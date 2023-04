Exposition : chemin d’icônes de saison en saison 13 chemin le Monteil Craponne-sur-Arzon Catégories d’Évènement: Craponne-sur-Arzon

Exposition : chemin d’icônes de saison en saison 13 chemin le Monteil, 1 janvier 2023, Craponne-sur-Arzon. Venez découvrir les icônes de Laure Barlet à son domicile.

Exposition permanente..

2023-01-01 à ; fin : 2023-12-31 . .

13 chemin le Monteil

Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Come and discover Laure Barlet’s icons at her home.

Permanent exhibition. Venga a descubrir los iconos de Laure Barlet en su casa.

Exposición permanente. Entdecken Sie die Ikonen von Laure Barlet in ihrem Haus.

Mise à jour le 2022-08-02 par Office de Tourisme de l'agglomération du Puy-en-Velay

