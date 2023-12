Cet évènement est passé INITIATION AU GOLF 13 chemin des Relais de mer L’Aiguillon-la-Presqu’île Catégories d’Évènement: L'Aiguillon-la-Presqu'île

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-11-11 14:00:00

fin : 2023-11-11 15:00:00 Nicolas vous initiera gratuitement aux joies du golf ⛳️.

On vous attend nombreux pour apprendre à swinguer ! ‍♂️

Sur réservations .

13 chemin des Relais de mer

L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire

