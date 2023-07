INITIATION AU GOLF 13 chemin des Relais de mer L’Aiguillon-la-Presqu’île, 22 juillet 2023, L'Aiguillon-la-Presqu'île.

L’Aiguillon-la-Presqu’île,Vendée

Nicolas vous initiera gratuitement aux joies du golf ⛳️.

2023-07-22 fin : 2023-07-22 15:00:00. .

13 chemin des Relais de mer

L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire



Nicolas will introduce you to the joys of golf for free?

¿Nicolas te iniciará gratuitamente en los placeres del golf?

Nicolas wird Sie kostenlos in die Freuden des Golfsports einführen?

Mise à jour le 2023-07-16 par Vendée Expansion