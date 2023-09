Visite de la ferme Bio d’Anne Marie 13 chemin des Quarres Sainte-Sigolène, 3 novembre 2023, Sainte-Sigolène.

Sainte-Sigolène,Haute-Loire

Visite de la ferme bio d’Anne-Marie à Sainte Sigolène, venez découvrir la ferme et la vie des animaux en accompagnant divers travaux. Réservation obligatoire dans les bureaux de L’Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron..

2023-11-03 15:30:00

13 chemin des Quarres Ferme bio d’Anne-Marie

Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Visit of Anne-Marie’s organic farm in Sainte Sigolène, come and discover the farm and the life of the animals by accompanying various works. Reservation required in the offices of the Tourist Office Marches du Velay Rochebaron.

Visite la granja ecológica de Anne-Marie en Sainte Sigolène. Venga a descubrir la granja y la vida de los animales ayudando en diversas tareas. Imprescindible reservar en la Oficina de Turismo de Marches du Velay Rochebaron.

Besuchen Sie den Bio-Bauernhof von Anne-Marie in Sainte Sigolène. Lernen Sie den Hof und das Leben der Tiere kennen, indem Sie verschiedene Arbeiten begleiten. Reservierung in den Büros des L’Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron erforderlich.

