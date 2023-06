Bal trad Rustiques 13, Chemin de la Pége, Rustiques (11) Bal trad Rustiques 13, Chemin de la Pége, Rustiques (11), 3 novembre 2023, . Bal trad Rustiques Vendredi 3 novembre, 20h30 13, Chemin de la Pége, Rustiques (11) 10 euros Bal Trad avec Castanha e Vinovel 20h30 Buvette; petite restauration sur place Prix: 10 euro (moins de 16 ans gratuit) Rustiques 11800 Foyer avec parking (Derriere l’ecole Centre Ville) Billets sur reservation: danseurstrad@free.fr source : événement Bal trad Rustiques publié sur AgendaTrad 13, Chemin de la Pége, Rustiques (11) 13, Chemin de la Pége, 11800 Rustiques, France [{« link »: « mailto:danseurstrad@free.fr »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/43325 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-03T20:30:00+01:00 – 2023-11-03T23:00:00+01:00

2023-11-03T20:30:00+01:00 – 2023-11-03T23:00:00+01:00 baltrad balfolk Détails Autres Lieu 13, Chemin de la Pége, Rustiques (11) Adresse 13, Chemin de la Pége, 11800 Rustiques, France Age max 110 Lieu Ville 13, Chemin de la Pége, Rustiques (11)

13, Chemin de la Pége, Rustiques (11) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//