GAEC Sellier La Croix de Ferrière – Produits laitiers 13, Chemin de la Belle Volée Champigneul-sur-Vence, 12 juillet 2023, Champigneul-sur-Vence.

Champigneul-sur-Vence,Ardennes

Spécialité : Tomme ardennaise, lait & œufs Participation aux marchés des Producteurs de Pays à : – LAUNOIS SUR VENCE : au Relais de Poste, le 1er vendredi du mois – CHARLEVILLE : sur la Place Ducale, le 2éme vendredi du mois et le DRIVE FERMIER – LA CASSINE : au Couvent des Cordeliers, le 3éme Vendredi de chaque mois – MOUZON : Ancien cinéma de Mouzon prés de la halte fluviale, le 4éme Vendredi de chaque mois Ouvert le mardi de 18 à 20h et le samedi de 10h à 12h.

13, Chemin de la Belle Volée

Champigneul-sur-Vence 08430 Ardennes Grand Est



Speciality: Tomme ardennaise, milk & eggs Participation in the markets of the Producers of Countries in : – LAUNOIS SUR VENCE : at the Relais de Poste, the 1st Friday of the month – CHARLEVILLE : on the Place Ducale, the 2nd Friday of the month and the DRIVE FERMIER – LA CASSINE : at the Couvent des Cordeliers, the 3rd Friday of each month – MOUZON : Old cinema of Mouzon near the river stop, the 4th Friday of each month Open Tuesday from 6 to 8 pm and Saturday from 10 am to 12 pm

Especialidad: Tomme ardennaise, leche y huevos Participación en los mercados de productores locales de : – LAUNOIS SUR VENCE: en el Relais de Poste, el 1er viernes del mes – CHARLEVILLE: en la Place Ducale, el 2do viernes del mes y el DRIVE FERMIER – LA CASSINE: en el Couvent des Cordeliers, el 3er viernes de cada mes – MOUZON: Antiguo cine de Mouzon cerca del halte fluviale, el 4to viernes de cada mes

Spezialität: Tomme ardennaise, Milch & Eier Teilnahme an den Märkten der « Producteurs de Pays » in : – LAUNOIS SUR VENCE: im Postamt, am 1. Freitag des Monats – CHARLEVILLE: auf dem Place Ducale, am 2. Freitag des Monats und im DRIVE FERMIER – LA CASSINE: im Kloster der Cordeliers, am 3. Freitag des Monats – MOUZON: im alten Kino von Mouzon in der Nähe des Flusshafens, am 4. Freitag des Monats Geöffnet dienstags von 18 bis 20 Uhr und samstags von 10 bis 12 Uhr

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme