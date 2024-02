13 Carats by Goldie B Thérèse & Violet Indigo Le Makeda Marseille 5e Arrondissement, vendredi 15 mars 2024.

13 Carats by Goldie B Thérèse & Violet Indigo Le Makeda Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Rendez-vous au Makeda pour le grand retour de la soirée 13 Carats par notre résidente Goldie B.

C’est le grand retour de la soirée 13 Carats par notre résidente Goldie B, productrice, DJ & co-fondatrice du label phocéen Omakase Recordings, qui s’empare des commandes de la programmation nocturne du Makeda à base de bass music & UK sound.



Pour cette occasion, elle invite Thérèse, une musicienne, D.A / styliste, modèle et conférencière engagée mêlant rap, hyperpop et electro et Violet Indigo, artiste franco-américaine, chanteuse, compositrice, productrice et DJ, qui propose une musique judicieusement agenre. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 21:30:00

fin : 2024-03-15

Le Makeda 103 rue Ferrari

Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement 13 Carats by Goldie B Thérèse & Violet Indigo Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2024-02-02 par Ville de Marseille