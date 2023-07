JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE: L’APOTHICAIRERIE, ANCIENNE PHARMACIE DE L’HÔPITAL 13 Boulevard Pasteur Lodève, 16 septembre 2023, Lodève.

Lodève,Hérault

Découvrez cette officine conservée du XIXᵉ siècle, ses boiseries et ses pots en porcelaine au sein même du bâtiment historique de l’hôpital ! Réservation à partir du 25/08/2023.

2023-09-16 10:00:00 fin : 2023-09-16 10:30:00. .

13 Boulevard Pasteur

Lodève 34700 Hérault Occitanie



Discover this preserved 19th-century dispensary, with its wood panelling and porcelain pots, in the very heart of the hospital?s historic building! Reservations from 08/25/2023

Descubra este dispensario conservado del siglo XIX, con sus paneles de madera y sus vasijas de porcelana, en pleno corazón del edificio histórico del hospital Reservas a partir del 25/08/2023

Entdecken Sie diese erhaltene Apotheke aus dem 19. Jahrhundert mit ihrer Holzvertäfelung und den Porzellantöpfen im historischen Krankenhausgebäude! Reservierung ab dem 25/08/2023

Mise à jour le 2023-07-21 par OT LODEVOIS ET LARZAC