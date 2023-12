Concert Mosaic — GUADAL TEJAZ + MICKLE MUCKLE 13 Boulevard Louis Pasteur Lisieux, 12 avril 2024, Lisieux.

Lisieux Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 20:30:00

fin : 2024-04-12

Concert Mosaic — GUADAL TEJAZ + MICKLE MUCKLE

– PREMIERE PARTIE : MICKLE MUCKLE

MICMAC proto punk psyché mal luné qui fait bouger les genoux dans tous les sens.

Après leur premier clip Broke sorti en 2023, aiguisé comme un couteau et trépidant comme un morceau de Idles ou de Sleaford Mods (AOW), Mickle Muckle revient avec Lost en avril 2024. Bonjour les humains encore en vie !

– GUADAL TEJAZ

Féru de culture mésoaméricaine, le quatuor rennais a décanté son garage rock psychédélique pour ne garder qu’un puissant précipité krautrock au goût de mezcal. Lourd, intense, tranchant, traversé de larsens et de bourdons électriques, son post-punk aux effluves toxiques se débat dans une boue noise sombre, bilieuse et inquiétante. Au milieu de cette messe noire et crasseuse, ordonnée par le duo basse-batterie, émerge la voix violemment habitée du chanteur et guitariste Morgan.

Le groupe nous dévoile sa recette du Chili Con Carnage pour 4 personnes : 500g de krautrock, 200g de bruits, un bon punk émincé, 175g de fuzz pelée au naturel, 66 c.a.c de sauce Guadal. Il suffit ensuite de faire revenir le tout dans beaucoup de gras, de saupoudrez de peyotl et c’est prêt !

TARIF : 7,50€ (4€ tarif réduit)

OUVERTURE DES PORTES 20H

DÉBUT DU CONCERT 20H30.

13 Boulevard Louis Pasteur

Lisieux 14100 Calvados Normandie



Mise à jour le 2023-12-27