Concert Mosaic — SO LUNE + IAMVERYDUMB 13 Boulevard Louis Pasteur Lisieux, 15 mars 2024, Lisieux.

Lisieux Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 20:30:00

fin : 2024-03-15

Concert Mosaic — SO LUNE + IAMVERYDUMB

– PREMIERE PARTIE : IAMVERYDUMB

Iamverydumb étant trop stupide pour écrire sa bio, il nous a demandé de le faire.

Si on se prenait pour les Inrocks, on vous dirait que sa pop à col roulé délivre de délicieuses mélodies, finement portées par des harmonies angéliques et des arrangements soucieux du détail. Si on se prenait pour son conseiller bancaire, on ne dirait pas non à un mécène.

Mais bon, on va vous la faire courte : c’est vraiment bien, vous devriez écouter.

– SO LUNE

So Lune c’est une sœur et un frère, Romane, chanteuse violoncelliste et Joseph beatmaker.

Inspirés par des artistes comme The Do, Camille et Lauryn Hill, entre cultures urbaines et influences lyriques, le duo propose une musique de caractère aux sonorités électro pop, trip-hop et hiphop progressif.

Sur scène, ils explorent la multiplicité d’un individu rempli de contradictions, qui porte à la fois toute la culpabilité du monde et un appétit de vivre sans limite.

Deux êtres cosmiques et magnétiques.

TARIF : 7,50€ (4€ tarif réduit)

OUVERTURE DES PORTES 20H

DÉBUT DU CONCERT 20H30.

13 Boulevard Louis Pasteur

Lisieux 14100 Calvados Normandie



