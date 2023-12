Concert Mosaic — Ditter + Cyber Solis 13 Boulevard Louis Pasteur Lisieux, 9 février 2024, Lisieux.

Lisieux Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 20:30:00

fin : 2024-02-09

Concert Mosaic — Ditter + Cyber Solis

– PREMIERE PARTIE : CYBER SOLIS

Cyber Solis est un trio caennais constitué de Kiper Sonus (compositeur d’Annabella Hawk et DJ), Martin Dixon (The Goaties) et Ben Silver (Big Sister).

Leur musique est un mélange hybride où l’élctronique est au service du rock’n roll. Un soir dans un saloon tarantinesque où le jukebox passerait du Supertramp, Pond, Viagra Boys ou encore Prodigy dans une ambiance dandy et dansante.

Garez la Cadillac, lacez vos derby, ça va swinguer !

– DITTER

DITTER vous avez dit DITTER ?

Derrière ce nom un trio, mais surtout une musique qui frappe autant les corps que les cœurs. Une musique vivante, organique pleine d’hymnes à reprendre tous ensemble, un sourire aux lèvres et les hanches en mouvement.

Un amour pour la pop, un soupçon de punk associés à une pointe de cynisme et toujours beaucoup d’humour, les sales gosses du fond de la classe sont désormais devant vous pour brûler la scène, leur grand terrain d’expression pour partager leur musique et vivre ensemble, enfin.

TARIF : 7,50€ (4€ tarif réduit)

OUVERTURE DES PORTES 20H

DÉBUT DU CONCERT 20H30.

13 Boulevard Louis Pasteur

Lisieux 14100 Calvados Normandie



Mise à jour le 2023-12-27 par OT CA de Lisieux Normandie