CONCERT : BIRD BOX + HORZINES STARA 13 Boulevard Louis Pasteur Lisieux, 8 décembre 2023, Lisieux.

Lisieux,Calvados

Pour le dernier concert de l’année le 8 décembre, retrouvez deux groupes sur notre scène : Bird Box et Horzines Stara.

Bird Box, avec trois voix, deux guitares et des percussions, créées une folk, imprégnée de soul. Le groupe présente des compositions collectives raffinées et accrocheuses dans un style quasi acoustique, résultant d’un univers métissé et d’une plume ciselée.

Horzines Stara, ce groupe caennais développe une musique protéiforme, à la fois traditionnelle et progressive. Lauréates du GO 2021, elles poursuivent leur route.

• Vendredi 8 décembre • 20h30 • 7€ plein tarif – 4€ tarif réduit •.

2023-12-08 20:30:00 fin : 2023-12-08 . .

13 Boulevard Louis Pasteur

Lisieux 14100 Calvados Normandie



For the last concert of the year on December 8, we’ll be welcoming two bands to our stage: Bird Box and Horzines Stara.

Bird Box, with three voices, two guitars and percussion, create a soul-infused folk sound. The group presents refined, catchy collective compositions in a quasi-acoustic style, the result of a mixed universe and a chiselled pen.

Horzines Stara, a band from Caen, develops a protean music, both traditional and progressive. Winners of the GO 2021 award, they are continuing their journey.

? Friday December 8 ? 8.30pm ? 7? full price – 4? concessions ?

Para el último concierto del año, el 8 de diciembre, actuarán en nuestro escenario dos grupos: Bird Box y Horzines Stara.

Bird Box, con tres voces, dos guitarras y percusión, crean un sonido folk impregnado de soul. El grupo presenta composiciones colectivas refinadas y pegadizas en un estilo casi acústico, fruto de un universo mixto y una pluma cincelada.

Horzines Stara es un grupo de Caen cuya música es a la vez tradicional y progresiva. Ganadores del premio GO 2021, prosiguen su viaje.

? Viernes 8 de diciembre ? 20.30 h ? 7? tarifa completa – 4? con descuento ?

Für das letzte Konzert des Jahres am 8. Dezember finden Sie zwei Bands auf unserer Bühne: Bird Box und Horzines Stara.

Bird Box, mit drei Stimmen, zwei Gitarren und Perkussion, kreieren einen Folk, der von Soul durchdrungen ist. Die Gruppe präsentiert raffinierte und eingängige Gemeinschaftskompositionen in einem fast akustischen Stil, die aus einem gemischten Universum und einer gemeißelten Feder resultieren.

Horzines Stara, diese Gruppe aus Caen entwickelt eine facettenreiche Musik, die sowohl traditionell als auch progressiv ist. Als Preisträger des GO 2021 setzen sie ihren Weg fort.

? Freitag, 8. Dezember ? 20:30 ? 7 ? voller Preis – 4 ? ermäßigter Preis ?

Mise à jour le 2023-11-24 par Calvados Attractivité