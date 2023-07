LES JAZZITUDES — Egg Trio 13 Boulevard Louis Pasteur Lisieux, 24 août 2023, Lisieux.

Lisieux,Calvados

Découvrez Egg Trio les 24, 26 et 27 août à la Salle Mosaïc pour des sessions de jams.

Un vrai trio où chaque instrument compte et prend sa part dans les arrangements des thèmes et les solos, solitaires ou partagés. Où la poésie fonctionne parfaitement dans cette musique de grand style et d’échanges complices.

Présents pour animer les jam-sessions, ils proposent des standards de Mc Coy Tyner, Chick Corea… Et bien d’autres encores.

Avec:

Franck ENOUF à la batterie

Patrice GRENTE à la contrebosse

Gilles GODEFROY au piano

Buvette et planches en vente sur place.

2023-08-24 19:00:00 fin : 2023-08-24 . .

13 Boulevard Louis Pasteur

Lisieux 14100 Calvados Normandie



Discover Egg Trio on August 24, 26 and 27 at Salle Mosaïc for jam sessions.

A true trio, where every instrument counts and plays its part in the arrangements of themes and solos, whether solo or shared. Where poetry works perfectly in this music of great style and complicit exchanges.

Present at jam sessions, they play standards by Mc Coy Tyner, Chick Corea… And many more besides.

Featuring:

Franck ENOUF on drums

Patrice GRENTE on double bass

Gilles GODEFROY on piano

Refreshments and planks for sale on site

Descubra a Egg Trio los días 24, 26 y 27 de agosto en la Salle Mosaïc para una serie de jam sessions.

Un auténtico trío donde cada instrumento cuenta y desempeña su papel en los arreglos de los temas y los solos, solos o compartidos. Donde la poesía funciona a la perfección en esta música de gran estilo e intercambios cómplices.

A disposición para dirigir jam sessions, tocan estándares de Mc Coy Tyner, Chick Corea… Y muchos más.

Con:

Franck ENOUF a la batería

Patrice GRENTE al contrabajo

Gilles GODEFROY al piano

Refrescos y tablas a la venta in situ

Erleben Sie Egg Trio am 24., 26. und 27. August im Salle Mosaïc bei Jamsessions.

Ein echtes Trio, in dem jedes Instrument zählt und seinen Anteil an den Arrangements der Themen und den Solos, allein oder gemeinsam, übernimmt. Wo die Poesie perfekt in dieser Musik mit großem Stil und komplizenhaftem Austausch funktioniert.

Sie sind anwesend, um Jam-Sessions zu moderieren und bieten Standards von Mc Coy Tyner, Chick Corea… an. Und viele andere mehr.

Mit dabei sind:

Franck ENOUF am Schlagzeug

Patrice GRENTE am Kontrabass

Gilles GODEFROY am Klavier

Getränke und Bretter werden vor Ort verkauft

