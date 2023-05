Concert : Sunny Legacy + The Ska Flakes 13 Boulevard Louis Pasteur, 2 juin 2023, Lisieux.

Lisieux,Calvados

Une soirée sous l’ambiance early reggae, rocksteady et ska, avec les groupe Sunny Legacy et The Ska Flakes. Rendez-vous le 2 juin pour découvrir ces groupes sur scène !

Sunny Legacy, « héritage ensoleillé », c’est la traduction littérale de cette formation bretonne. C’est au début de l’année 2015 que le groupe voit le jour. Tout en appréciant les différents courants de la musique jamaïcaine, le répertoire du groupe se construit sur les racines du reggae.

The Ska Flakes, les 8 musiciens ont à cœur de nous communiquer leur joie de vivre et leur passion pour la musique « Jamaicano British ».

Ils seront la, pour vous, sur notre scène !

INFOS PRATIQUES :

• Ouverture des portes 19h30 – Début du concert 20h30

• Tarifs : 7€ plein tarif – 4€ tarif réduit

• Buvette et petite restauration sur place tenue par Association Lisieux bouge.

13 Boulevard Louis Pasteur

Lisieux 14100 Calvados Normandie



An evening of early reggae, rocksteady and ska, with bands Sunny Legacy and The Ska Flakes. See you on June 2 to discover these bands live on stage!

Sunny Legacy, « sunny heritage », is the literal translation of this Breton band. The group was formed in early 2015. While appreciating the different currents of Jamaican music, the group’s repertoire is built on the roots of reggae.

The Ska Flakes, the 8 musicians, are keen to communicate their joie de vivre and their passion for « Jamaicano British » music.

They’ll be there, for you, on our stage!

PRACTICAL INFO :

? Doors open 7:30pm – Concert starts 8:30pm

? Tickets: 7? full price – 4? concessions

? Refreshments and snacks provided by Association Lisieux bouge

Una velada de reggae, rocksteady y ska de los primeros tiempos, con Sunny Legacy y The Ska Flakes. Nos vemos el 2 de junio para descubrir a estos grupos en directo

Sunny Legacy, « herencia soleada », es la traducción literal de este grupo bretón. El grupo se formó a principios de 2015. Sin dejar de apreciar las diferentes corrientes de la música jamaicana, el repertorio del grupo se construye sobre las raíces del reggae.

Los Ska Flakes, los 8 músicos, tienen ganas de compartir su alegría de vivir y su pasión por la música británica jamaicana.

Estarán allí, para usted, ¡en nuestro escenario!

INFORMACIÓN PRÁCTICA :

? Apertura de puertas a las 19.30 h – Inicio del concierto a las 20.30 h

? Entradas: 7? precio completo – 4? con descuento

? Bar y tentempiés a cargo de la Asociación Lisieux bouge

Ein Abend in der Atmosphäre von Early Reggae, Rocksteady und Ska mit den Bands Sunny Legacy und The Ska Flakes. Wir sehen uns am 2. Juni, um diese Bands auf der Bühne zu erleben!

Sunny Legacy, « sonniges Erbe », ist die wörtliche Übersetzung dieser bretonischen Band. Anfang 2015 erblickte die Band das Licht der Welt. Während sie die verschiedenen Strömungen der jamaikanischen Musik schätzt, baut das Repertoire der Band auf den Wurzeln des Reggae auf.

The Ska Flakes, die 8 Musiker, haben es sich zur Aufgabe gemacht, uns ihre Lebensfreude und ihre Leidenschaft für die « Jamaicano British »-Musik zu vermitteln.

Sie werden für Sie auf unserer Bühne stehen!

PRAKTISCHE INFORMATIONEN :

? Türöffnung 19:30 Uhr – Konzertbeginn 20:30 Uhr

? Eintrittspreise : 7 ? voller Tarif – 4 ? ermäßigter Tarif

? Getränke und kleine Snacks vor Ort, organisiert von der Association Lisieux bouge

