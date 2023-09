EXPOSITION LES RUGBYS DANS L’AUDE 13 Boulevard Gambetta Narbonne, 7 septembre 2023, Narbonne.

Narbonne,Aude

L’histoire du sport audois est intimement liée à celle des rugbys. En 1998, XIII et XV audois ont été mis

à l’honneur lors d’une grande exposition dans les anciens bâtiments des Archives départementales, rue

Bringer à Carcassonne. Celle-ci a donné naissance à une exposition itinérante qui a remporté un franc

succès.

En cette année de Coupe du monde de rugby sera présentée une nouvelle version, réactualisée et enrichie de nouveaux contenus et panneaux.

Entrée libre du lundi au vendredi..

2023-09-07 08:30:00 fin : 2023-10-30 17:30:00. .

13 Boulevard Gambetta

Narbonne 11100 Aude Occitanie



The history of Audois sport is closely linked to that of rugby. In 1998, Aude?s XIII and XV rugby teams were honored

were honored at a major exhibition in the former Archives Départementales buildings on rue

Bringer in Carcassonne. This gave rise to a highly successful travelling exhibition

success.

In the year of the Rugby World Cup, a new version will be presented, updated and enriched with new content and panels.

Free admission Monday to Friday.

La historia del deporte de Aude está estrechamente ligada a la del rugby. En 1998, los equipos de rugby XIII y XV de Aude fueron homenajeados

fueron homenajeados en una gran exposición en los antiguos edificios de los Archives départementales, rue

Bringer en Carcasona. Esto dio lugar a una exposición itinerante que tuvo un gran éxito

un éxito rotundo

En este año de la Copa del Mundo de Rugby, se expondrá una nueva versión, actualizada y enriquecida con nuevos contenidos y paneles.

Entrada gratuita de lunes a viernes.

Die Geschichte des Sports im Audois ist eng mit der Geschichte des Rugbys verbunden. 1998 wurden XIII und XV aus dem Audois in der

im Rahmen einer großen Ausstellung in den ehemaligen Gebäuden des Archives départementales in der Rue Carcassonne geehrt

Bringer in Carcassonne gezeigt. Daraus entstand eine erfolgreiche Wanderausstellung

erfolg hatte.

Im Jahr der Rugby-Weltmeisterschaft wird eine neue Version präsentiert, die aktualisiert und mit neuen Inhalten und Tafeln angereichert wurde.

Freier Eintritt von Montag bis Freitag.

Mise à jour le 2023-09-26 par A.D.T. de l’Aude / Conseil Départemental de l’Aude